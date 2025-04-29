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02:09, 29 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в ТЦК

Боец ВСУ рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гладченко рассказал о массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы. Видео с ним публикует военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.

Как уточнил боец ВСУ, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) забирают людей прямо с улицы и отправляют на передовую. Пленный солдат рассказал о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ. Он призвал бывших сослуживцев сложить оружие, а президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор.

Гладченко указал на гуманное отношение российских военных к пленным.

Ранее стало известно, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб от украинцев на насильственную мобилизацию.

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