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23:32, 27 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады сообщил о жалобах на силовую мобилизацию

Дубинский: Омбудсмен Украины получает тысячи жалоб на силовую мобилизацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб от украинцев на насильственную мобилизацию. Об этом рассказал депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

При этом ранее Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро рассказал, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны. Он также заверил, что представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за применение насилия наказывают.

«Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте», — посетовал Дубинский.

Он добавил, что на самом деле украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно.

Ранее депутат Рады Иван Крулько рассказал об отсутствии добровольцев для вступления в ВСУ. Он вспомнил, что в начале военного конфликта десятки тысяч украинцев стояли в очередях в военкоматы, чтобы записаться в украинские войска, но заключил, что сейчас таких очередей уже нет.

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