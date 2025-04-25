На Украине рассказали о среднем возрасте мобилизованных

Средний возраст украинских солдат на поле боя составляет 45 лет. Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный дипломатический источник.

Агентство отмечает, что новая схема набора молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) знаменует собой отход от принудительной мобилизации, которой препятствовало общественное недоверие, и является частью стремления властей сделать ВСУ более профессиональными и устойчивыми.

Ранее депутат Верховной Рады Иван Крулько заявил об отсутствии добровольцев для вступления в ВСУ. Он вспомнил, что в начале военного конфликта десятки тысяч украинцев стояли в очередях в военкоматы, чтобы записаться в украинские войска, но заключил, что сейчас таких очередей уже нет.

До этого девушка из Львова отказалась встречаться с парнем, неспособным откупиться от военкомата. «Я не буду ждать, потому что ты не знаешь, вернешься ли. Тут страшно, что ракета убьет, а там…» — заявила украинка.