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14:41, 21 июля 2026Спорт

Россиянин лишился 1,2 миллиона рублей из-за ставки на финал чемпионата мира

Россиянин поставил на победу Аргентины в финале ЧМ и проиграл 1,2 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Клиент букмекерской конторы поставил на финальный матч чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины и проиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиян поставил на победу сборной Аргентины в основное время финала. Коэффициент на событие составил 3,80. В результате игрок лишился 1,2 миллиона рублей.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

В чемпионате мира — 2026 впервые в истории принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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