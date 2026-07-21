Россиянку засудили после домогательств в отношении нее в транспорте

«Лента.ру»: В Москве засудили девушку, снявшую на видео домогавшегося ее мужчину

В Москве суд обязал россиянку, ставшую жертвой домогательств в транспорте, выплатить пристававшему к ней мужчине компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Об этом пострадавшая Дарья М. рассказала «Ленте.ру».

По словам девушки, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Когда она ехала в почти пустом автобусе, на одной из остановок в салон зашел мужчина и лег ей в ноги. Сначала Дарья подумала, что пассажиру плохо, или он пьяный. Тот, в свою очередь, лежал и в течение двух минут смотрел на нее.

И тут он начинает вылизывать мою обувь. Я, конечно, была в шоке. Потом, когда я включила камеру, уже поняла, он действительно касается моих ног и что-то с ними делает. (...) Потом он начал протирать мои ботинки от грязи своими рукавами. И спросил, есть ли у меня влажная салфетка, на что я сказала нет. Дарья М.

Будучи блогером, девушка сочла необходимым снять все на видео и осветить на своих ресурсах. Эта запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру». На кадрах, снятых в районе Ленинского проспекта, видно молодого мужчину, который лежит на полу автобуса и протирает сапог пассажирки рукавом своей кофты. В салоне находятся пассажиры, которые не реагируют на происходящее.

Так продолжалось около 20 минут, пока автобус не доехал до конечной остановки. Выйдя из транспорта, девушка попросила у мужчины объясниться, но тот, представившись Александром, заявил, что недавно вернулся из командировки, и убежал.

Снятое в автобусе видео россиянка опубликовала в соцсетях, а уже через день мужчина написал ей в личные сообщения и попросил удалить запись. Александр объяснил, что ложиться под ноги незнакомкам — его фетиш. В случае с Дарьей он разгружался после ссоры с девушкой. «Я ему сказала, что его действия являются сексуальным домогательством и не все отреагируют так, как я — кто-то испугается, а кто-то и в лоб двинет. И что то, что он делает, ненормально. И поэтому видео я не удалю. Пусть он несет ответственность за свои поступки и понимает, что хорошо, а что плохо», — подчеркнула она.

По словам Дарьи, Александр неоднократно писал ей, что согласен на обнародование ролика — удалял это сообщение и писал, что он не согласен. «В конце концов он отстал от меня на фразе, что согласен с публикацией видео», — заявила собеседница «Ленты.ру».

Однако мужчина продолжал писать ей примерно раз в месяц в течение полугода. Он пытался вывести Дарью на беседу: спрашивал, как у нее дела, и рассказывал о своих, а также отправлял свои фото. «В какой-то момент мне это надоело. Все эти сообщения перестала читать. И через непродолжительное время мне пришел привет из суда», — сказала она.

Как следует из решения, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», суд удовлетворил иск Александра Р. о взыскании с Дарьи морального вреда, присудив ему компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, девушку обязали выплатить три тысячи рублей в качестве пошлины, а также запретили ей распространять фото и видео с мужчиной. При этом согласно статье 152.1 Гражданского кодекса России, использовать изображения граждан допустимо в общественных интересах, к которым можно отнести раскрытие угрозы безопасности россиянам.

Дарья заявила, что с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию. Она также обратила внимание, что не передавала Александру свои паспортные данные, а в открытом доступе они не размещены. «Изначально в суде дело остановили из-за отсутствия моих паспортных данных. Но каким-то образом он их нашел нелегально. Я ему ничего не предоставляла, и он не предупреждал меня, что он подаст в суд», — отметила девушка.

Видео, опубликованное Дарьей, увидели другие жертвы фетишиста, которые начали делиться и своими историями о домогательствах со стороны Александра в общественном транспорте Москвы, в том числе с видео. Все случаи были идентичны — мужчина ложился под ноги девушек и начинал лизать или протирать их ноги. Одна из жертв, подвергшаяся приставанию в метро 8 марта 2025 года, призналась, что ей было очень страшно.

Это не первый случай, когда в России жертва харассмента сама становится обвиняемой. Так, в 2018 году 19-летнюю Дарью Агений заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью после того, как она отбилась от пытавшегося ее изнасиловать пьяного мужчины. Как утверждал пострадавший, он «читал ей стихи под луной, а она набросилась на него с ножом». Как позже выяснится, россиянка защищалась средством для заточки карандашей. Сама девушка по факту попытки изнасилования в полицию не обращалась и подала заявление уже после возбуждения против нее дела. В феврале 2020 года уголовное преследование Агений, которой грозило 10 лет лишения свободы, прекратили ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления.