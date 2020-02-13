Ранившую насильника ножом россиянку передумали наказывать

Жительницу подмосковных Химок Дарью Агений, которая ранила насильника ножом, передумали наказывать — уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении нее прекратили. Об этом сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов, передает телеканал РЕН ТВ.

Причиной стало отсутствие состава преступления. Агений также отменили меру пресечения, избранную в октябре 2018 года, — девушка находилась под подпиской о невыезде. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.

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Дело против Агений завели в декабре 2018 года, ее заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что в июне 2018 года она ранила ножом пьяного мужчину, пытавшегося ее изнасиловать. В своем заявлении пострадавший указал, что «читал ей стихи под луной, а она набросилась на него с ножом». Агений не обращалась в полицию по факту попытки изнасилования сразу после случившегося и подала встречное заявление только после возбуждения дела против нее.

В июне 2019 года Агений запустила флешмоб с хештегом #самаНЕвиновата ради привлечения внимания к проблеме стигматизации жертв насилия. Так она решила бороться с вредным и опасным стереотипом о том, что женщина сама виновата в своем изнасиловании, а также собралась отстаивать право человека на самооборону.

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