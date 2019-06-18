Отбившаяся от насильника россиянка запустила флешмоб ради спасения от тюрьмы

Жительница подмосковных Химок Дарья Агений, которая стала фигуранткой дела о причинении тяжкого вреда здоровью пытавшегося изнасиловать ее мужчины, запустила флешмоб с хештегом #самаНЕвиновата ради привлечения внимания к проблеме стигматизации жертв насилия.

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Девушка захотела бороться с вредным и опасным стереотипом о том, что женщина сама виновата в своем изнасиловании, а также собралась отстаивать право человека на самооборону.

«Почему без конца обвиняют жертв и оправдывают насильников? Поехала одна в чужой город — сама виновата. Надела юбку — сама виновата. Пьешь, куришь, живешь, дышишь — сама виновата!» — написала она в своем Instagram-аккаунте, добавив, что никто не должен совершать насилие над человеком из-за его пола или внешнего вида.

Агений призвала всех присоединиться к ее акции, написать хештег на лице или теле, сфотографироваться и прикрепить фото к своему посту о том, почему жертвы насилия не виноваты. На момент написания новости пост девушки в Instagram набрал 8,5 тысячи лайков, насчитывалось 235 публикаций с #самаНЕвиновата.

В декабре полиция завела на 19-летнюю Дарью Агений уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью за то, что в июне 2018-го она применила нож для заточки карандашей против пьяного мужчины, который пытался изнасиловать ее. В своем заявлении против девушки он указал, что «читал ей стихи под луной, а она набросилась на него с ножом». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Агений не обращалась в полицию по факту попытки изнасилования сразу после случившегося и подала встречное заявление только после возбуждения дела против нее.

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