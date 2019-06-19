Россиянки массово рассказали об изнасилованиях в Instagram

Россиянки поддержали флешмоб #самаНЕвиновата, который запустила Дарья Агений, фигурантка дела о причинении тяжкого вреда здоровью пытавшегося изнасиловать ее мужчины, и рассказали о случаях изнасилования из личного опыта. Снимки девушек с хештегом #самаНЕвиновата появились в Instagram.
Пользовательницы соцсети заявили, что насилие нельзя оправдать ни внешним видом, ни поведением жертвы.
Одна из участниц флешмоба Нелли Шилова рассказала, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 18 лет. Она поделилась историей своего знакомства с художником по имени Женя, который пригласил девушку в гости и, напившись, напал на нее. «Я звала на помощь, громко молилась и сопротивлялась, но пара ударов по лицу заставили меня замолчать, — вспоминает пользовательница соцсети. — Когда все началось, я схватила со стола нож и все время держала его в руках или рядом, возле дивана, но так и не осмелилась им воспользоваться».
Девушка рассказала, что не осмелилась написать заявление на насильника из-за общественного мнения. Она испугалась, что ей скажут: «Сама пошла, сама допустила, сама плохо сопротивлялась». «А ещё эта вечная установка из детства, что надо выглядеть прилично и вызывать расположение окружающих. А у меня на голове ирокез», — поделилась Шилова.
Психотерапевт с ником Anna Di рассказала историю своей знакомой, которую завез на пустырь и изнасиловал водитель такси и его друг. Девушка не стала молчать и написала заявление в полицию. «А дальше началось страшное», — написала пользовательница. По ее словам, насильники оказались женаты и имели «положительные характеристики». После заявления матери насильников пришли к жертве и стали называть ее проституткой и тварью. «Говорили, что виновата сама, что не надо было гулять, что не надо было так ярко краситься и многое другое», — рассказала россиянка.
Флешмоб, посвященный жертвам насилия, поддержал и мужчина, Денис Фишерман. «Я в своей жизни сталкивался и с моральным, и с физическим насилием. Но я справился! А кто-то не справляется», — написал он.
Личным опытом поделилась также 18-летняя persimmon.pie. Она рассказала, как в 17 лет ни один раз становилась жертвой насилия со стороны собственного молодого человека. «Когда мама видела разбитую ногу в кровь, губу или опухшие, синие уши, мне приходилось говорить, что я сама ударилась, такая вот неуклюжая», — написала девушка. Она также подчеркнула, что в качестве оправдания ее молодой человек говорил: «Ты сама виновата в этом».
Жительница подмосковных Химок Дарья Агений, которая стала фигуранткой дела о причинении тяжкого вреда здоровью пытавшегося изнасиловать ее мужчины, запустила флешмоб #самаНЕвиновата ради привлечения внимания к проблеме стигматизации жертв насилия. Она собралась отстаивать право человека на самооборону и призвала всех присоединиться к ее акции, написать хештег на лице или теле, сфотографироваться и прикрепить фото к своему посту о том, почему жертвы насилия не виноваты.
В июне 2018 года Агений отдыхала в Туапсе. Вечером на улице на нее напал пьяный мужчина, который попытался изнасиловать девушку. Она применила нож для заточки карандашей против нападавшего. В полицию Агений обращаться не стала, но насильник сам написал на нее заявление. В нем мужчина указал, что «читал ей стихи под луной, а она набросилась на него с ножом». Теперь девушек грозит до 10 лет лишения свободы.