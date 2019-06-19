Россиянки массово рассказали об изнасилованиях в Instagram

Россиянки поддержали флешмоб #самаНЕвиновата, который запустила Дарья Агений, фигурантка дела о причинении тяжкого вреда здоровью пытавшегося изнасиловать ее мужчины, и рассказали о случаях изнасилования из личного опыта. Снимки девушек с хештегом #самаНЕвиновата появились в Instagram.

Пользовательницы соцсети заявили, что насилие нельзя оправдать ни внешним видом, ни поведением жертвы.

Фото опубликовано @pablo.tendresse

Одна из участниц флешмоба Нелли Шилова рассказала, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 18 лет. Она поделилась историей своего знакомства с художником по имени Женя, который пригласил девушку в гости и, напившись, напал на нее. «Я звала на помощь, громко молилась и сопротивлялась, но пара ударов по лицу заставили меня замолчать, — вспоминает пользовательница соцсети. — Когда все началось, я схватила со стола нож и все время держала его в руках или рядом, возле дивана, но так и не осмелилась им воспользоваться».

Девушка рассказала, что не осмелилась написать заявление на насильника из-за общественного мнения. Она испугалась, что ей скажут: «Сама пошла, сама допустила, сама плохо сопротивлялась». «А ещё эта вечная установка из детства, что надо выглядеть прилично и вызывать расположение окружающих. А у меня на голове ирокез», — поделилась Шилова.

Фото опубликовано @moon_nomad

Психотерапевт с ником Anna Di рассказала историю своей знакомой, которую завез на пустырь и изнасиловал водитель такси и его друг. Девушка не стала молчать и написала заявление в полицию. «А дальше началось страшное», — написала пользовательница. По ее словам, насильники оказались женаты и имели «положительные характеристики». После заявления матери насильников пришли к жертве и стали называть ее проституткой и тварью. «Говорили, что виновата сама, что не надо было гулять, что не надо было так ярко краситься и многое другое», — рассказала россиянка.

Фото опубликовано @fischermandenisss

Флешмоб, посвященный жертвам насилия, поддержал и мужчина, Денис Фишерман. «Я в своей жизни сталкивался и с моральным, и с физическим насилием. Но я справился! А кто-то не справляется», — написал он.

Фото опубликовано @persimmon.pie

Личным опытом поделилась также 18-летняя persimmon.pie. Она рассказала, как в 17 лет ни один раз становилась жертвой насилия со стороны собственного молодого человека. «Когда мама видела разбитую ногу в кровь, губу или опухшие, синие уши, мне приходилось говорить, что я сама ударилась, такая вот неуклюжая», — написала девушка. Она также подчеркнула, что в качестве оправдания ее молодой человек говорил: «Ты сама виновата в этом».

Жительница подмосковных Химок Дарья Агений, которая стала фигуранткой дела о причинении тяжкого вреда здоровью пытавшегося изнасиловать ее мужчины, запустила флешмоб #самаНЕвиновата ради привлечения внимания к проблеме стигматизации жертв насилия. Она собралась отстаивать право человека на самооборону и призвала всех присоединиться к ее акции, написать хештег на лице или теле, сфотографироваться и прикрепить фото к своему посту о том, почему жертвы насилия не виноваты.

В июне 2018 года Агений отдыхала в Туапсе. Вечером на улице на нее напал пьяный мужчина, который попытался изнасиловать девушку. Она применила нож для заточки карандашей против нападавшего. В полицию Агений обращаться не стала, но насильник сам написал на нее заявление. В нем мужчина указал, что «читал ей стихи под луной, а она набросилась на него с ножом». Теперь девушек грозит до 10 лет лишения свободы.

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