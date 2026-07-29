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05:20, 29 июля 2026 (обновлено: 05:22, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

В США оценили влияние Нетаньяху на администрацию Трампа

WSJ: Влияние Нетаньяху на встрече с Трампом слабее предыдущего
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешнюю встречу в Вашингтоне оказалось слабее, чем в прошлые его встречи с американским президентом Дональдом Трампом Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По словам официальных лиц, чьи имена не приводятся, Нетаньяху приехал в Вашингтон с меньшим влиянием и «был очень хорошо осведомлен, что президент захочет обсудить или что может его разозлить». Известно, что перед встречей с израильским премьером Трамп за закрытыми дверями в беседах с доверенными лицами заявил, что разочарован действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося иранского конфликта.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Нетаньяху была очень позитивной. Отмечается, что переговоры прошли в хорошей атмосфере, на встрече присутствовали высокопоставленные представители американской администрации.

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