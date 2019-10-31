Россиянки массово обмазались кровью в поддержку закона о домашнем насилии

Российские активистки запустили флешмоб в поддержку закона о профилактике домашнего насилия, в рамках которого пользовательницам соцсетей было предложено сфотографироваться в карнавальных костюмах к Хэллоуину и опубликовать снимки с хештегом #ЗаконИлиСмерть. Об этом сообщается в группе Консорциума женских неправительственных объединений в Facebook. «Лента.ру» собрала публикации россиянок по хештегу в Instagram.

«Закон о противодействии домашнему насилию до сих пор не принят. Как в плохом ужастике, сложилась ситуация, когда монстра не видит никто, кроме вас. Давайте перестанем бояться говорить об этом», — отметили организаторы флешмоба.

По словам авторки идеи флешмоба Татьяны Беловой, в Хэллоуин такая акция имеет символическое значение, поскольку в России «ужасные вещи случаются каждый день, а кошмары давно и прочно стали частью <...> повседневности». В связи с этим россиянкам не удается скрыться от них «даже в собственном доме», отметила она.

Фото опубликовано @mshihee

«Самый страшный костюм на Хэллоуин — не костюм, а самая настоящая мерзкая реальность», — написала пользовательница mshihee.

Фото опубликовано @chernobrovkina__olga

Ольга Чернобровкина, в свою очередь, рассказала, что жертвами домашнего насилия со стороны отцов, отчимов, мужей и молодых людей стали многие из ее подруг. По ее словам, ее и саму как-то ударил парень, с которым она после этого сразу рассталась. «Сегодня мы все переодеваемся в страшных чудищ. Но как быть тем, кто рядом с самым настоящим чудищем живет? Я против домашнего насилия!» — написала девушка.

Фото опубликовано @valeri.kharicheva

«Бьет — значит, любит? Бьет — значит, больной урод», — считает пользовательница valeri.kharicheva.

В июне россиянки поддержали флешмоб #самаНЕвиновата, который запустила фигурантка дела о причинении тяжкого вреда здоровью предполагаемого насильника Дарья Агений ради привлечения внимания к проблеме стигматизации жертв насилия. Пользовательницы соцсетей массово рассказали о случаях изнасилования и домогательств из личного опыта, а также заявили, что насилие нельзя оправдать ни внешним видом, ни поведением.

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