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06:46, 6 июня 2026Мир

Страны Прибалтики предложили лишить защиты НАТО за провокации против России

Картайзер предложил лишить страны Прибалтики защиты НАТО за провокации против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Государства Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия в отношении России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках эскалации между РФ и отдельными государствами Восточной Европы, в частности, прибалтийскими странами.

«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат», — высказался евродепутат, подчеркнув, что механизмы коллективной защиты НАТО должны применяться лишь в случае агрессии против государства-члена, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами провоцируют эскалацию напряженности.

Ранее Фернан Картайзер заявил, что НАТО перестанет существовать в случае выхода США из альянса. По словам евродепутата, смысл существования НАТО заключается в трансатлантической солидарности.

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