В Европе назвали условие роспуска НАТО

Евродепутат Картайзер: НАТО перестанет существовать в случае выхода США

НАТО перестанет существовать в случае выхода США из альянса. На это указал депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер в интервью «Российской газете» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если США выйдут из НАТО, альянс перестанет существовать», — заметил он.

По словам евродепутата, смысл существования НАТО заключается в трансатлантической солидарности. При этом никакая другая страна место Соединенных Штатов не смогла бы заменить, признался политик.

Ранее Фернан Картайзер назвал главную помеху диалога России и Европейского союза. По его мнению, российско-европейским контактам препятствует верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.