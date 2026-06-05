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15:45, 5 июня 2026Мир

В Европе назвали условие роспуска НАТО

Евродепутат Картайзер: НАТО перестанет существовать в случае выхода США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

НАТО перестанет существовать в случае выхода США из альянса. На это указал депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер в интервью «Российской газете» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если США выйдут из НАТО, альянс перестанет существовать», — заметил он.

По словам евродепутата, смысл существования НАТО заключается в трансатлантической солидарности. При этом никакая другая страна место Соединенных Штатов не смогла бы заменить, признался политик.

Ранее Фернан Картайзер назвал главную помеху диалога России и Европейского союза. По его мнению, российско-европейским контактам препятствует верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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