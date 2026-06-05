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14:54, 5 июня 2026Мир

Названа главная помеха диалогу России и ЕС

Евродепутат Картайзер: Каллас препятствует возобновлению диалога России и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас препятствует возобновлению диалога России и Евросоюза. На это на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

«Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас», — заметил он.

По словам евродепутата, на возможность российско-европейского диалога также влияет очень обструкционистская позиция ряда стран Евросоюза. При этом Фернан Картайзер не стал перечислять конкретные государства, выступающие против контактов. Однако он признал: если подходы некоторых европейских политиков в отношении диалога с Россией не изменятся, то прогресса добиться будет сложно.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер рассказал о заседании межпарламентского диалога России и ЕС в рамках ПМЭФ. По его словам, встреча прошла несмотря на противодействие институтов Евросоюза.

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