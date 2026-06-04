Евродепутат Картайзер: На ПМЭФ прошло заседание межпарламентского диалога России и ЕС

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло заседание межпарламентского диалога России и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС.

«4 июня заседание межпарламентского диалога между депутатами Госдумы РФ и заинтересованными депутатами Европейского парламента прошло на полях ПМЭФ в России», — заметил оню

По словам евродепутата, заседание прошло несмотря на противодействие институтов Евросоюза. Однако участники встречи все равно подтвердили намерение продолжать и углублять совместную работу. Они также готовы к любым инициативам, которые укрепят мир и поспособствуют нормализации российско-европейских отношений, добавил политик.

Фернан Картайзер был избран в Европарламент в 2024 году от консервативной Альтернативной партии демократических реформ, находящейся в парламенте Люксембурга в оппозиции. В Европейском парламенте он представлял фракцию Европейских консерваторов и реформистов, в которую, в частности, входит партия «Братья Италии» премьер-министра страны Джорджи Мелони, но был исключен из нее после визита в Россию в 2025 году.

Ранее стало известно, что Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь в Россию для участия в ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту Брюсселя. В ночь на 2 июня в столице Бельгии были отменены десятки рейсов.

