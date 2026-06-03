У евродепутата возникли трудности с визитом на ПМЭФ

Евродепутат Картайзер не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен», — передает агентство слова своего собеседника.

По данным источника, евродепутат вылетает в Россию со значительным опозданием, поэтому задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии, вследствие чего были отменены десятки рейсов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ПМЭФ показывает провал политики глобалистов. Он отметил, что мероприятие объединяет суверенные страны, которые готовы прежде всего развивать собственные экономики.