В России испытали замену фронтовых «буханок»

«Известия»: В России испытали транспортер для штурмовиков «Пластун-ТТМ»

Модернизированный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся на фронте микроавтобусы УАЗ (в просторечии — «буханка»), прошел испытания. Об этом гендиректор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев рассказал «Известиям».

Вездеходы прошли испытания в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в Московской области. Отмечается, что на них подтвердили соответствие машины всем требованиям военного ведомства России. Двухсекционный вездеход получил шарнирно-сочлененную раму, складывание которой обеспечивает повороты и маневрирование. Производитель подчеркивает, что «Пластун-ТТМ» изготовлен из серийных узлов и агрегатов российского производства.

«По ремонтопригодности и технологичности мы получили 10 баллов из 10. В ходе испытаний с полной нагрузкой машина поднималась на склоны круче 30 градусов. Прошли брод глубиной 80 сантиметров. Разгонялись до скорости 95 километров в час при полной нагрузке», — сказал гендиректор.

Штурмовая версия вездехода получила кузов с поворотными креслами, которые позволяют бойцам выбирать сектор обстрела. Защищенность машины можно повысить стандартными бронеэкранами толщиной 6,3 миллиметра. Также существует эвакуационная модификация с двухметровым кузовом, который вмещает носилки, и грузовая — с ровной платформой. «Пластун-ТТМ» может перевозить до двух тонн груза. Четвертую модификацию отличает закрытый кузов, в котором можно разместить штаб или операторов дронов.

В октябре в зоне СВО заметили новый транспортер «Улан-2» на шасси фургона «Соболь». Полноприводная машина получила трехместную кабину и грузовую платформу.