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Из жизни
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06:47, 15 июня 2026Из жизни

Бобры спасли лондонское метро

Indepedent: Бобры строительством плотин сумели победить наводнения в метрополитене Лондона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Бобры строительством плотин сумели победить наводнения в метрополитене Лондона, об этом сообщает Indepedent.

По информации издания, северная часть британской столицы много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк Парадайз-Филдс в 2023 году.

Животные начали активно строить плотины и превратили территорию в естественную губку, которая удерживала воду. Им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений.

По словам специалиста Шениз Мустафы, плотины замедлили течение воды, что позволило не только защитить строения, но и улучшило экосистему парка. Туда вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных.

Ранее в Чехии агрессивный бобр захватил частный пруд и напал на владельцев участка. Полицейским и пожарным прогнать животное не удалось.

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