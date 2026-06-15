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06:26, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Один запрет США вызвал тревогу в Европе и Канаде

Запрет США на доступ к Anthropic вызвал беспокойство в Европе и Канаде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Запрет Соединенных Штатов Америки на доступ иностранных компаний к новейшим моделям Anthropic демонстрирует опасность чрезмерной зависимости от нескольких мощных ИИ-инструментов. Об этом предупредил премьер Канады Марк Карни, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Ситуация, в которой мы сейчас все оказались из-за Mythos и Fable, может повториться, если мы будем слишком сильно полагаться на определенные модели», — заявил он. При этом Карни указал, что между Канадой и США «налажен хороший обмен информацией» в области искусственного интеллекта.

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Тем временем европейские политики в свете данного запрета «в один голос» призвали ускорить разработку собственных моделей ИИ, сообщает Politico. Как утверждает лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, государства, которые «в срочном порядке» не приступят к разработке своих моделей ИИ «будут все больше и больше зависеть от решений других держав».

Ранее стало известно, что американские власти потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5.

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