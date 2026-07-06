В российском регионе загорелось предприятие после атаки дронов

Шапша: В Калужской области произошел пожар на промышленном предприятии после атаки БПЛА

В Калужской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание произошло на предприятии в Дзержинском округе. Сотрудников оперативно эвакуировали, предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

По словам губернатора, всего над регионом уничтожили 16 беспилотников. Их сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.

Кроме того, украинские дроны атаковали Ленинградскую область.По данным губернатора Александра Дрозденко, сбито 36 беспилотников.