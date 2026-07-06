Дроны ВСУ атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть

Дрозденко: Силы ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Ленинградской областью

Украинский дроны атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Также из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотную опасность объявили в Санкт-Петербурге. Как утверждается в официальном канале оповещения населения города в мессенджере «Макс», из-за этого в работе мобильного интернета могут наблюдаться перебои.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией России за прошедшую неделю. Наибольшее количество дронов было поражено 30 июня и 4 июля, 806 и 893 соответственно.