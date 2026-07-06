Раскрыто число сбитых за неделю над территорией России украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за неделю сбили не менее 3945 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией России. Данные раскрыли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Наибольшее количество дронов было поражено 30 июня и 4 июля, 806 и 893 соответственно, в основном над европейской частью страны. Неделей ранее силы ПВО перехватили не менее 4440 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 71 дрон над территорией России. За 12 часов, с 08:00 до 20:00 5 июля было поражено 116 БПЛА.

