В Минобороны отчитались о сбитых за 12 часов беспилотниках над территорией России

МО РФ: Силы ПВО за 12 часов уничтожили 116 беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили 116 беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отчитались в ведомстве, в промежуток с 08:00 до 20:00 по московскому времени дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над десятью регионами.

Так, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 71 дрон над территорией России.