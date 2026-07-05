В Минобороны отчитались о сбитых за 12 часов беспилотниках над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов сбили 116 беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отчитались в ведомстве, в промежуток с 08:00 до 20:00 по московскому времени дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над десятью регионами.
Так, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 71 дрон над территорией России.