В Минобороны отчитались о числе сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 71 БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 71 беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отчитались, что в период с 20:00 субботы по 07:00 воскресенья были поражены дроны самолетного типа над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем.

Ранее Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью. Киеву предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля для передачи тел военнослужащих.

