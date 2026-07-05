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07:51, 5 июля 2026Россия

В Минобороны отчитались о числе сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 71 БПЛА над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 71 беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отчитались, что в период с 20:00 субботы по 07:00 воскресенья были поражены дроны самолетного типа над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем.

Ранее Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью. Киеву предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля для передачи тел военнослужащих.

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