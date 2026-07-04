Минобороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки

МО РФ предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью

Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.

«В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновки», — отмечается в заявлении.

Украинское командование должно проинформировать о своем решении до 12:00 5 июля, уточнили в Минобороны.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. В Минобороны Константиновку назвали крупным индустриальным и логистическим узлом, который является ключом к Краматорско-Славянской агломерации.

