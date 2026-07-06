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07:30, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Мимолетное увлечение здоровым питанием привело девушку к туалетному фиаско

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником AuraInkWrites4u рассказала, как увлечение здоровым питанием привело ее к крайне печальным последствиям. Она отметила, что из-за полезной пищи испытала серьезные проблемы в уборной.

Девушка объяснила, что однажды перекусила насыщенным клетчаткой батончиком, после чего съела кекс, обильно приправленный семенами льна. «Я сидела в офисе, пытаясь работать, и тут у меня ужасно заболел живот. Это была не обычная боль, я поначалу даже спутала ее с менструальной. Ощущения были максимально неприятными и вызывали тошноту. Боль продолжалась с момента утреннего перекуса до вечера, когда я вернулась домой», — рассказала предысторию своего фиаско девушка.

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Дома она просто села на диван и сгорбилась, когда почувствовала позывы к метеоризму, который сопровождался ужасным запахом, ранее неизвестным автору поста.

«Вся гостиная была пропитана им. Запах был просто дьявольский. После этого мне стало немного легче, и я помчалась в туалет. (...) Это была самая большая куча фекалий, какую я только видела в жизни. Я держала вантуз наготове, опасаясь, что не смогу смыть эту гадость. Это было ужасно. Просто ужасно», — заключила она.

Ранее любовь к китайской кухне обернулась для мужчины «небогоугодной дефекацией». По его словам, в туалете «краска отслаивалась от стен из-за запаха экскрементов тираннозавра из "Парка Юрского периода"».

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