Любовь к китайской кухне обернулась для мужчины «небогоугодной дефекацией»

Пользователь Reddit с ником Bolverkr рассказал, как оказался в сложной жизненной ситуации из-за своей неумеренности в еде. Проблемы начались, когда он поглощал очередную порцию пищи в китайском ресторане.

«Уплетая мидии и кисло-острый суп, я почувствовал, как у меня очень заурчал живот. Будто этого было мало, тут же подступил ужасный приступ чихания. А я уже в том возрасте, когда газы подкрадываются незаметно, и я могу испустить газы даже во время сильного смеха, так что не сделать этого во время чихания мне помогли лишь поистине геркулесовые усилия сфинктера», — написал автор.

Осознав, что проблемы настигли его по всем фронтам, мужчина со слезами на глазах помчался в туалет, чтобы вытереть выделения из носа и опорожнить кишечник. Влетев в комнату, он уединился в кабинке, где незамедлительно начал издавать «звуки самой небогоугодной дефекации, какую даже невозможно представить».

Однако на этом его беды не закончились. После того как в туалет поочередно зашли несколько человек, он убедился, что в спешке вбежал в уборную, предназначенную для женщин. Мужчина незамедлительно запаниковал, поскольку в помещении «краска отслаивалась от стен из-за запаха экскрементов тираннозавра из "Парка Юрского периода"». Ему пришлось «лихорадочно вытираться», но в итоге любителю китайской кухни удалось улизнуть из женской уборной незамеченным.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.