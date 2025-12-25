Реклама

07:36, 25 декабря 2025

Занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации

Олег Давыдов
Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Throwsawayspls пожаловалась на проблемы с кишечником, вынудившие ее принимать необдуманные решения. По словам девушки, тот день не заладился сразу после пробуждения.

«Утром я проснулась от ужасной потребности сходить в туалет. Я сделала свои дела и вернулась, чтобы лечь. И тут у меня заболел живот, начались спазмы. Я подумала, что, возможно, дело в месячных, и решила не обращать на это внимания. Однако затем мне стало очень некомфортно из-за этих спазмов, у меня начался метеоризм. Показалось, что мне снова нужно в туалет», — написала автор.

Второй поход закончился ничем, хотя девушка просидела на унитазе не меньше десяти минут. После этого она снова вернулась в кровать, приняв перед этим средство от несварения. Еще через десять минут она снова мчалась в уборную, вот только на этот раз та была занята — оказалось, что мать автора решила принять душ.

«Я решила подождать, но спазмы усиливались, а кишечные газы пахли так, будто на смену им вот-вот придут фекалии. Я запаниковала. В этот момент не могла даже присесть, опасаясь, что мой организм вытолкнет эту огромную кучу, зреющую внутри меня. Когда с меня ручьями потек пот, а сжатые мышцы начали слабеть, я решила, что единственный выход — схватить мусорный мешок», — написала девушка.

Мгновением позже она уже стояла со спущенными штанами над мешком, надеясь, что ей удастся не испачкать пол. Стоило ей начать дефекацию, как боль в животе прошла. «Остался только тяжелый, вонючий мусорный мешок. Что, черт возьми, мне теперь с ним делать?» — задалась автор риторическим вопросом.

Ранее другая пользовательница Reddit опозорилась в родительском туалете после операции на мозге. По ее словам, запах фекалий был таким, будто «кто-то замариновал гниющую курицу в кислоте, а потом поставил ее медленно запекаться в духовке».

