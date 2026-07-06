Россиянина осудили за призывы к насилию в отношении лиц определенной национальности

В Кемерово осудили мужчину за призывы к экстремистской деятельности

В Кемерово осудили мужчину за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет»).

Как установил суд, в период с 2023 года по 2024 год 39-летний местный житель в одном из мессенджеров разместил комментарии к публикации с призывами к насильственному изгнанию с территории России и к насильственным действиям в отношении лиц определенной национальности.

Вину в совершении преступлений мужчина признал.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, а также конфисковал в доход государства мобильный телефон осужденного, использованный им при совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что собиравший информацию об оборонных предприятиях россиянин получил 15 лет колонии.