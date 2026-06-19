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Силовые структуры
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12:10, 19 июня 2026Силовые структуры

Собиравший информацию об оборонных предприятиях россиянин получил 15 лет колонии

В Ярославской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ярославской области осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет») УК РФ.

По данным агентства, 35-летний житель Рыбинска занимался сбором информации об объектах Министерства обороны и оборонных предприятиях в регионе для украинской разведки.

Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 14 лет колонии за переводы на украинские карты.

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