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07:34, 6 июля 2026Бывший СССР

Опубликованы кадры вторичной детонации на пораженном объекте в Киеве

В Киеве произошла вторичная детонация после поражения объекта в районе Жулянского завода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

В Киеве после поражения объекта в районе Жулянского машиностроительного завода «Визар» произошла вторичная детонация, кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

Уточняется, что предприятие специализируется в том числе на производстве комплектующих, ремонте и обслуживании зенитных управляемых ракет.

На одном из видео можно увидеть, как сработавшая зенитная ракета после выхода из пораженного объекта устремляется обратно в очаг пожара, прокомментировал канал.

В ночь на 6 июля Киев атаковали ударные беспилотники «Герань» и различные типы ракет. Как уточнил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», атака велась в том числе по энергетическим объектам. В украинской столице произошли взрывы, город затянуло дымом.

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