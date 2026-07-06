Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:27, 6 июля 2026Бывший СССР

Киев атаковали ударные беспилотники и ракеты

Военкор Котенок: Киев атаковали БПЛА «Герань», ожидаются удары баллистических ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Киев атаковали ударные беспилотники «Герань», также ожидаются удары баллистических ракет. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

«Ночные взрывы в Киеве.Ресурсы противника сообщают о работе "Гераней", а также в самое ближайшее время ожидают прилетов баллистики», — написал он.

Как уточнил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», мощные взрывы стали результатом ракетного удара по энергетическим объектам.

Предварительно, целями стали Киевская ГЭС в Вышгороде, объекты на юге, а также в районах Бучи и Ирпеня.

Кроме того, военкоры сообщили, что стратегические бомбардировщики выпустили ракеты ракеты Х-101, корабли ВМФ России запустили крылатые ракеты «Калибр», есть данные о возможной подготовке к пускам «Цирконов» и «Искандеров».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгораниях в украинской столице, в том числе на территории складского объекта.

Местные паблики также заявляют о перебоях с водой и светом, отмечает «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины, были атакованы объекты в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому украинцы не нужны». Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки

    Раскрыты последствия первой серии ударов ракет по Киеву

    Зеленского раскритиковали за его обращение к ОБСЕ

    На Западе назвали абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь»

    Мощный ливень размыл военное кладбище под Киевом

    Сексолог рассказала о пользе засосов

    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    В ОБСЕ высказались об исключении России

    В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников

    Диетолог предупредила об опасности популярного летнего лакомства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok