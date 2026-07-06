Киев атаковали ударные беспилотники и ракеты

Военкор Котенок: Киев атаковали БПЛА «Герань», ожидаются удары баллистических ракет

Киев атаковали ударные беспилотники «Герань», также ожидаются удары баллистических ракет. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

«Ночные взрывы в Киеве.Ресурсы противника сообщают о работе "Гераней", а также в самое ближайшее время ожидают прилетов баллистики», — написал он.

Как уточнил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», мощные взрывы стали результатом ракетного удара по энергетическим объектам.

Предварительно, целями стали Киевская ГЭС в Вышгороде, объекты на юге, а также в районах Бучи и Ирпеня.

Кроме того, военкоры сообщили, что стратегические бомбардировщики выпустили ракеты ракеты Х-101, корабли ВМФ России запустили крылатые ракеты «Калибр», есть данные о возможной подготовке к пускам «Цирконов» и «Искандеров».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгораниях в украинской столице, в том числе на территории складского объекта.

Местные паблики также заявляют о перебоях с водой и светом, отмечает «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины, были атакованы объекты в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях.

