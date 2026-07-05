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14:22, 5 июля 2026Бывший СССР

Российская армия ударила по целям в половине регионов Украины. Поражены нефтебазы и пункты управления БПЛА

ВС РФ нанесли удар по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Press Service / AP

Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины. За последние сутки были атакованы объекты в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях. Сообщается, что российские военнослужащие ударили по транспортной инфраструктуре в населенном пункте Олешня — беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил железнодорожный состав, осуществлявший перевозку грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны также сообщили об уничтожении с помощью беспилотников газораспределительной станции в Газопроводном и автозаправочных станций в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

Фото: Emergency Service of Ukraine / Reuters

ВС РФ поразили нефтебазу в Запорожской области

Военнослужащие нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка», а также по газодобывающему объекту «Нафтогаза» в Полтавской области. Работа предприятия была полностью остановлена.

«В результате точных попаданий инфраструктура объектов серьезно повреждена», — заявили в Минобороны.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кроме того, на Украине выведены из строя многие АЗС. По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», местные жители жалуются, что между Харьковом и Днепропетровском не осталось работающих заправок.

После удара по логистическому центру ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье начался сильный пожар. Как сообщают в Минобороны, объект использовался для доставки и хранения украинских беспилотников, а также их комплектующих. В Черниговской области ВС РФ атаковали железнодорожный состав, перевозивший грузы для украинской армии. Как сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, с начала года российские военнослужащие сожгли и повредили более 200 локомотивов.

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3 июля 2026

Российские военные уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации ВСУ

Удар по переправе был нанесен с помощью авиации. По данным Минобороны, переправа использовалась для ротации личного состава и подвоза вооружения и боеприпасов в район Красного Лимана, где сейчас ведутся бои.

Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики

Минобороны России

Также в ведомстве сообщили, что в период с 20:00 субботы по 07:00 воскресенья были поражены дроны ВСУ над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем. Всего за ночь сбили 71 БПЛА над территорией России.

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