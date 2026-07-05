ВС России ударили по транспортной инфраструктуре в приграничном регионе Украины

Минобороны: ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России поразили использовавшуюся Вооруженными силами Украины (ВСУ) железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области с помощью ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, ударный БПЛА ВС России «Герань-2 Сикер» нанес удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населенном пункте Олешня Черниговской области. Ведомство также заявило об уничтожении с помощью беспилотников газораспределительной станции в Газопроводном, а также автозаправочных станций в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

Ранее ВС России атаковали цели в нескольких регионах Украины. Под удар авиации, беспилотников, ракет и артиллерии попали объекты в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях.