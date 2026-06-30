Российская армия уничтожила десятки АЗС на Украине. Под удары также попали заводы и пункты управления БПЛА

ВС России поразили завод «Гидропривод» в Холодногорском районе Харькова

Вооруженные силы (ВС) России с 29 на 30 июня атаковали цели в нескольких регионах Украины. Под удар авиации, беспилотников, ракет и артиллерии попали объекты в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях.

По данным Минобороны, российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались украинской армией.

Также армия России нанесла удар по местам хранения и сборки дронов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации противника в 142 районах.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Handout via Reuters

По всей Украине уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн. Попадания по АЗС подтвердили украинские мониторинговые каналы.

«Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам парализуют транспортную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — отметили в Минобороны.

Одной из главных целей атак стала промышленность Харькова

По информации канала «Военкоры Русской весны», российские войска ударили по заводу «Гидропривод» в Холодногорском районе Харькова.

Вооруженные силы России нанесли удары авиабомбами ФАБ с УМПК по вражеским объектам в Харькове. Одной из целей стал завод «Гидропривод» в Холодногорском районе города «Военкоры Русской Весны»

Вместе с этим под удар попали другие оборонные заводы в городе. Всего прилеты по объектам инфраструктуры зафиксированы не менее чем в 24 населенных пунктах региона.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сообщается, что подразделения ВС России продвинулись в Казачьей Лопани на территории Харьковской области. По данным источника, военные активно наступают в регионе.

Российские войска взяли под контроль населенные пункты в Запорожской области

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Ровное и Лесное, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, это позволит расширить контролируемый участок в Запорожской области и создаст условия для дальнейших действий на этом направлении.

Штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии освободили населенный пункт Ровное. Штурмовики 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса освободили населенный пункт Лесное в Запорожской области Минобороны России

Также армия России взяла под контроль Малиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село заняли подразделения Южной группировки. В зоне ее ответственности ВСУ за сутки потеряли более 175 военнослужащих, 27 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 2 боевые бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня.