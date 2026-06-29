Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 29 июня 2026Бывший СССР

ВС России нанесли мощный удар по Харьковской области

ВС России нанесли удар по 24 населенным пунктам в Харьковской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по 24 населенным пунктам в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Всего прилеты зафиксированы в не менее 24 населенных пунктах», — сказано в публикации.

Отмечается, что главными целями стали объекты инфраструктуры. Российская армия ведет наступление в Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Именно поэтому, отмечает российский лидер, киевский режим перешел к террористическим методам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она прижата к реке». Российские войска блокировали многотысячную группировку ВСУ. Путин заявил, что ее уничтожат

    В Минобороны раскрыли детали боев со взводом ВСУ при взятии населенного пункта на СВО

    Экипажи «Союза МС-29» отправили на Байконур

    В Турции высказались о решении НАТО начать войну с Россией

    Россиянам назвали самые дешевые новые седаны

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

    Нетаньяху решил нажаловаться США на Эрдогана

    Муравьи напали на невесту во время свадьбы

    Российская певица пристыдила хейтеров больной раком Лерчек

    Лишенного жизни российского студента заманили на заброшку самородком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok