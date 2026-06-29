ВС России нанесли мощный удар по Харьковской области

ВС России нанесли удар по 24 населенным пунктам в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по 24 населенным пунктам в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Всего прилеты зафиксированы в не менее 24 населенных пунктах», — сказано в публикации.

Отмечается, что главными целями стали объекты инфраструктуры. Российская армия ведет наступление в Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Именно поэтому, отмечает российский лидер, киевский режим перешел к террористическим методам.