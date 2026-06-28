Путин заявил об отступлении Украины по всей линии фронта

Путин: Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения

Украина отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешел к откровенно террористическим действиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов», — сказал он.

Ранее армия России нанесла удары по Киеву, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и другим областям Украины, а также по подконтрольным Киеву целям в Донбассе. Российские военные атаковали украинские объекты с помощью ракет «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», беспилотников «Герань» и «Гербера».