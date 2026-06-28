ВС России нанесли удары «Искандерами» и «Цирконами» по объектам в Киеве

За последние сутки, 27-28 июня, армия России нанесла удары по Киеву, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и другим областям Украины, а также по подконтрольным Киеву целям в Донбассе.

По данным канала «Хроники Гераней» в Max, российские военные атаковали украинские объекты с помощью ракет «Искандер», «Циркон» и «Кинжал», беспилотников «Герань» и «Гербера», реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК).

В Киеве произошло задымление после ударов «Искандерами» и «Кинжалами»

Военный корреспондент Александр Коц пишет, что атака на украинскую столицу началась около 02:00 воскресенья, 28 июня. «Две волны "Цирконов"/"Ониксов" и "Искандеров-М"/С-400 по столице. Украинская сторона признает "попадание ракеты" — то есть пробитие ПВО — и пожар на нескольких адресах в Дарницком районе», — уточнил он.

В эфире украинского телемарафона показали кадры сильного задымления, произошедшего в Киеве после атаки.

Авторы канала «Военная хроника» отметили, что киевский узел противовоздушной обороны (ПВО) снова начал тратить ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в больших количествах. «Фактически это прямое доказательство одной или нескольких новых партий, поскольку до этого на оборону столицы Украины расходовали крайне ограниченное число противоракет», — говорится в посте.

Российская армия продолжила бить по топливной инфраструктуре Украины

Армия России продолжила наносить удары по топливной инфраструктуре Украины: поражены автозаправочные станции (АЗС) в Днепропетровской и Харьковской областях. Систематические атаки привели к тому, что в некоторых городах республики не осталось ни одной работающей АЗС и в стране заговорили о коллапсе.

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин уточнил, что полностью уничтожена сеть заправок в Тростянце. В Харькове и Запорожье АЗС также регулярно подвергаются атакам и ежедневно рискуют попасть под новые удары. По его словам, владельцы заправок не могут даже установить антидроновые сетки, поскольку отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

Руководитель «Консалтинговой группы А-95», специализирующейся на исследованиях и анализе украинского рынка моторных топлив и энергетики, Сергей Куюн в свою очередь сообщил о проблемах с топливом на прифронтовых территориях Украины.

Это реально беда. Десятки объектов были атакованы дронами. Очень большая проблема с бензовозами, водители просто не хотят ехать в те регионы Сергей Куюн руководитель «Консалтинговой группы А-95»

Минобороны России отчиталось о взятии двух населенных пунктов

За минувшие сутки армия России взяла под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Министерство обороны отчиталось, что подразделения группировки войск «Восток» заняли села Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в Николаевской области ВС России ударили по лагерю оперативного центра спецопераций ВСУ. Пять высокоточных беспилотников поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения, каркасных лодок и безэкипажных катеров противника.