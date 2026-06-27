Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:22, 27 июня 2026Бывший СССР

Российская армия устроила ВСУ проблемы с топливом

Куюн: На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом. Об этом сообщил Сергей Куюн, руководитель «Консалтинговой группы А-95», специализирующейся на исследованиях и анализе украинского рынка моторных топлив и энергетики, передает издание «Страна».

По его словам, водители бензовозов отказываются ехать в опасные районы из-за постоянной угрозы ударов дронами. Дороги и технику пытаются защитить с помощью защитных сеток и мобильных укрытий для персонала, однако эффективность такой защиты остается невысокой, добавил он.

23 июня военный эксперт Олег Иванников рассказал, что мощный взрыв на нефтебазе в Запорожской области вогнал Украину в паралич. В районе поселения Высокогорное расолагалось последнее большое хранилище горюче-смазочных материалов, снабжавшее украинских военных на данном направлении. «Удар пришелся в сердце нефтебазы», — заявил он, отметив, что теперь украинскую армию на запорожском направлении ждет «настоящий энергетический голод».

Ранее военный эксперт Алексей Живов в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание, что две недели назад на трассе Р-280 Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали российские бензовозы, которые шли в зону спецоперации, однако сейчас они доезжают невредимыми. По его мнению, такой факт указывает на то, что за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили технику от беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никаких шансов на успех». ВСУ готовят новые подразделения и говорят о расширении фронта. Стоит ли ждать нового наступления?

    Раскрыты подробности содержания девочки в «домашнем концлагере»

    Российская армия устроила ВСУ проблемы с топливом

    Экс-премьера Польши разозлила выходка мэра Львова

    Раскрыта версия о принадлежности найденных человеческих голов в медцентре Москвы

    Нетаньяху сделал новое заявление после заключения соглашение Израиля и Ливана

    Евродепутат раскрыл отношение коллег к России

    У любимого лакомства появится новый ГОСТ

    Россиянам назвали причины ослабления рубля

    На улице в Москве закроют одну полосу для водителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok