Российская армия устроила ВСУ проблемы с топливом

Куюн: На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом

На прифронтовых территориях Украины начинаются проблемы с топливом. Об этом сообщил Сергей Куюн, руководитель «Консалтинговой группы А-95», специализирующейся на исследованиях и анализе украинского рынка моторных топлив и энергетики, передает издание «Страна».

По его словам, водители бензовозов отказываются ехать в опасные районы из-за постоянной угрозы ударов дронами. Дороги и технику пытаются защитить с помощью защитных сеток и мобильных укрытий для персонала, однако эффективность такой защиты остается невысокой, добавил он.

23 июня военный эксперт Олег Иванников рассказал, что мощный взрыв на нефтебазе в Запорожской области вогнал Украину в паралич. В районе поселения Высокогорное расолагалось последнее большое хранилище горюче-смазочных материалов, снабжавшее украинских военных на данном направлении. «Удар пришелся в сердце нефтебазы», — заявил он, отметив, что теперь украинскую армию на запорожском направлении ждет «настоящий энергетический голод».

Ранее военный эксперт Алексей Живов в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание, что две недели назад на трассе Р-280 Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали российские бензовозы, которые шли в зону спецоперации, однако сейчас они доезжают невредимыми. По его мнению, такой факт указывает на то, что за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили технику от беспилотников.