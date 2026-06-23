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14:10, 23 июня 2026Россия

Подполковник заявил о вогнанной в паралич Украине из-за нефтебазы в Запорожье

Подполковник запаса Иванников: Мощный взрыв на нефтебазе вогнал Украину в паралич
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мощный взрыв на нефтебазе в Запорожской области вогнал Украину в паралич. Об этом заявил подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru.

Удар по нефтебазе был произведен в районе поселения Высокогорное. Иванников уточнил, что это было последнее большое хранилище горюче-смазочных материалов, снабжавшее украинских военных на данном направлении.

«Удар пришелся в сердце нефтебазы», — заявил подполковник запаса. Он добавил, что теперь украинскую армию на запорожском направлении ждет «настоящий энергетический голод», так как обеспечение бензином и дизельным топливом полностью прекращено. Военный эксперт также подметил, что вместе с нефтебазой были разбиты и места скопления бензовозов, что имело «большой психологический эффект» на ВСУ и тех людей, кто как-либо связан с транспортировкой нефти до армии.

«Паралич топливной системы неизбежно скажется на мобильности и боеспособности украинских подразделений на передовой», — указал Иванников. В заключение он сообщил, что эта очень эффективная мера со стороны военных Российской армии.

В последние дни Российская армия активно наносит удары по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам украинской стороны, чтобы прервать логистические цепочки противника. Таким образом, Украину накрыла волна мощных взрывов. В частности, недавно под атакой оказались подконтрольная властям Киева часть Донбасса, а также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области. ВС РФ атаковали объекты и в Хмельницкой области, Полтаве, Черкасской, Одесской и Черниговской областях.

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