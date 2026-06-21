Российская армия взялась за логистику ВСУ. Удары наносятся по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам

ВС России наносят удары по мостам и промышленным объектам на Украине

Российская армия продолжает выполнение целей спецоперации и в течение последних суток, 20-21 июня, нанесла удары по целям сразу в нескольких регионах Украины. Так, под атакой оказалась подконтрольная Киеву часть Донбасса, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области, а также Староконстантинов в Хмельницкой области, Полтава, Черкасская, Одесская и Черниговская области и Кировоград. Подробности о последствиях поражения и целях Вооруженных сил (ВС) России — в материале «Ленты.ру».

ВС России бьют по логистике

Прошлым вечером в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье зафиксирован прилет по мостам и Днепропетровской ГЭС. Активно идет атака ФАБами на Балабино в Запорожской области, которое является «воротами» непосредственно в сам город. Кроме того, удары наносятся по крупной железнодорожной станции, куда ВСУ активно стягивают ресурсы для организации обороны населенного пункта.

Уже довольно очевидно, что российская авиация пристрелялась и вскоре начнет массированное поражение целей непосредственно в черте Запорожья Telegram-канал «Военная сводка»

Движение по мосту Преображенского через Днепр в результате ударов было закрыто.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Харькове сожжен логистический хаб

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», ударом оказался поврежден логистический хаб почты в Харькове, через который шли военные поставки для ВСУ. В результате атаки последовал пожар. Пострадали здание, контейнеры и грузовики, огонь охватил более 400 квадратных метров.

По данным Минобороны, в Харьковской области ФАБами и ракетой Х-39 также ликвидированы пункты управления БПЛА противника.

ВСУ лишились связи в Константиновке

Удары армии России значительно нарушили логистику группировки ВСУ в Константиновке в Донецкой Народной Республике, за которую продолжают идти активные бои, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинским солдатам стало невозможно доставлять в город оружие, боеприпасы или проводить ротационные мероприятия для восполнения потерь. Ситуация для ВСУ складывается неблагоприятная — она ослабляет противника, указал он.

При этом Киев предпринимает попытки снабжения своих солдат при помощи дронов и роботизированных комплексов. Но, несмотря на это, россияне продолжают углубление в населенном пункте — за сутки ВС РФ взяли под контроль в Константиновке 104 здания.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кроме того, российские военные поразили объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны. В том числе под удары попали транспортная инфраструктура, цеха производства и места хранения БПЛА дальнего действия, а также военный аэродром, объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры Украины. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Зеленский подвел итоги ударов за неделю

По словам украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона за эту неделю выпустила по Украине около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет.

Поражены оказались объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в Донбассе. В связи с этим президент Украины вновь нашел повод, чтобы попросить у зарубежных партнеров финансовой поддержки для усиления защиты его страны. Обсудить этот вопрос он предложил во время саммитов «Большой семерки» и Евросовета.