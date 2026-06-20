В России заявили о поражении работающих на украинский ВПК топливно-энергетических объектов

Минобороны РФ: Поражены объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет агентство РИА Новости.

Удары, о которых идет речь, нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов ТЭК, под них попала транспортная инфраструктура, цеха производства и места хранения БПЛА дальнего действия. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах, отчитались в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что за минувшие сутки Украина выпустила по России более 700 беспилотных аппаратов.