Украина выпустила по России более 700 беспилотников

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 740 беспилотников и 2 реактивных снаряда HIMARS ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки применили против России более 700 беспилотников. По данным Минобороны (МО) РФ, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 740 дронов, передает РИА Новости.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили два реактивных снаряда HIMARS производства США.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб», — добавили также в ведомстве.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что системы противовоздушной обороны уничтожили 992 дрона Вооруженных сил Украины за сутки. В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие также сбили 10 управляемых авиационных бомб.