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12:36, 18 июня 2026Россия

Минобороны заявило о почти тысяче атаковавших Россию дронах ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожили 992 дрона ВСУ над Россией за сутки
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 992 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. О попытке масштабной атаки украинских беспилотников на российские регионы сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие также сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Всего с начала спецоперации армия России уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 662 зенитных ракетных комплекса и больше 164 тысяч беспилотников.

По информации Минобороны, в ночь на 18 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили более полутысячи беспилотников ВСУ. Атаке украинских дронов подверглись 18 регионов, в том числе Крым, Московский регион, Тульская и Рязанская области.

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