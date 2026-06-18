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08:21, 18 июня 2026Россия

В Минобороны сделали заявление после атаки более полутысячи беспилотников на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении 555 украинских дронов за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на 18 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили более полутысячи беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из заявления Минобороны России, опубликованного РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, всего уничтожено 555 дронов. Цели поражены в Рязанской, Ростовской, Тульской, Тверской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Белгородской и Астраханской областях, в Московском регионе, а также над Республикой Крым и в акватории Азовского моря.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбито в общей сложности 180 беспилотников ВСУ. По его словам, поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Подмосковье разрушения зафиксировали в шести населенных пунктах. Повреждены многоквартирные дома, торговый и фитнес-центры.

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