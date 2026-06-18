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08:18, 18 июня 2026Россия

Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

Губернатор Воробьев опубликовал снимки последствий ударов ВСУ по Подмосковью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Воробьев / Telegram

Появились кадры последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью. Снимки в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На выложенных чиновником снимках видна работа пожарных на месте попадания обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Судя по фото, одна из построек оказалась уничтожена, еще одно строение загорелось.

Фото: Андрей Воробьев / Telegram

Повреждения были зафиксированы в шести населенных пунктах Московской области: Жуковском, Электростали, Люберцах, деревне Масново-Жуково под Чеховым, поселке Крюково и садовом товариществе в Павловском Посаде. «В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты», — написал в блоге Воробьев.

Ранее сообщалось о повреждениях после попадания украинских БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод.

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