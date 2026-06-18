Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

Губернатор Воробьев опубликовал снимки последствий ударов ВСУ по Подмосковью

Появились кадры последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью. Снимки в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На выложенных чиновником снимках видна работа пожарных на месте попадания обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Судя по фото, одна из построек оказалась уничтожена, еще одно строение загорелось.

Фото: Андрей Воробьев / Telegram

Повреждения были зафиксированы в шести населенных пунктах Московской области: Жуковском, Электростали, Люберцах, деревне Масново-Жуково под Чеховым, поселке Крюково и садовом товариществе в Павловском Посаде. «В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты», — написал в блоге Воробьев.

Ранее сообщалось о повреждениях после попадания украинских БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод.