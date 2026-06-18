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07:58, 18 июня 2026Россия

Объявлено о разрушениях в шести населенных пунктах Подмосковья после ударов БПЛА

Губернатор Воробьев: В шести населенных пунктах Подмосковья есть разрушения из-за БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В шести населенных пунктах Подмосковья есть разрушения из-за попадания украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам чиновника, повреждения после ударов зафиксированы в Жуковском, Электростали, Люберцах, деревне Масново-Жуково под Чеховым, поселке Крюково и садовом товариществе в Павловском Посаде.

Как рассказал Воробьев, при попадании БПЛА разрушения были зафиксированы в жилых многоквартирных домах, торговом и фитнес-центрах. Также повреждения получили дачи и личные авто.« На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы», — подытожил он.

Также в ходе атаки БПЛА Вооруженных сил Украины достигли Московского нефтеперерабатывающего завода.

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