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07:52, 18 июня 2026Россия

Дроны ВСУ достигли Московского нефтезавода

Мэр Москвы Собянин: Дроны ВСУ достигли Московского нефтеперерабатывающего завода
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигли Московского нефтеперерабатывающего заводае (МНПЗ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по МНПЗ на заводе зафиксированы повреждения.

Принимаются меры к ликвидации последствий

Сергей Собянин

О пострадавших при ударе по нефтезаводу не сообщается.

Суммарно средства противовоздушной обороны сбили 137 летевших на Москву украинских БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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