Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 18 июня 2026Россия

Средства ПВО суммарно сбили 137 летевших на Москву украинских беспилотника

Средства ПВО суммарно уничтожили 137 летевших на Москву БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В районе Москвы сбиты еще 52 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), таким образом средства противовоздушной обороны (ПВО) суммарно уничтожили 137 летевших на Москву дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из публикации мэра Москвы Сергея Собянина.

В 7:24 Собянин сообщил о ликвидации 52 БПЛА, а в 6:46 — об уничтожении 43 дронов. За все предыдущие ночные часы система ПВО уничтожила суммарно 42 летательных аппарата.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник.

Ранее сегодня, 18 июня, стало известно о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне после удара ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

    Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

    Известного музыканта не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах

    Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

    Объявлено о разрушениях в шести населенных пунктах Подмосковья после ударов БПЛА

    Дроны ВСУ достигли Московского нефтезавода

    Стало известно о планах масштабных чисток в России в 1996 году

    Страна НАТО резко сократила поставки одного вида продукции в Россию

    Олимпийский чемпион одним словом охарактеризовал отношение IIHF к российским хоккеистам

    Средства ПВО суммарно сбили 137 летевших на Москву украинских беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok