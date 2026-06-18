Средства ПВО суммарно сбили 137 летевших на Москву украинских беспилотника

Средства ПВО суммарно уничтожили 137 летевших на Москву БПЛА ВСУ

В районе Москвы сбиты еще 52 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), таким образом средства противовоздушной обороны (ПВО) суммарно уничтожили 137 летевших на Москву дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из публикации мэра Москвы Сергея Собянина.

В 7:24 Собянин сообщил о ликвидации 52 БПЛА, а в 6:46 — об уничтожении 43 дронов. За все предыдущие ночные часы система ПВО уничтожила суммарно 42 летательных аппарата.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник.

Ранее сегодня, 18 июня, стало известно о повреждении Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне после удара ВСУ.