Россиянин прилетел из Вьетнама с чучелом крокодила в ручной клади и попался в аэропорту

36-летний россиянин прибыл из Нячанга в Новосибирск с чучелом крокодила и попался

Прилетевший из Вьетнама на родину россиянин привез в ручной клади чучело крокодила и попался таможенникам в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.

Уточняется, что 36-летний турист прибыл из Нячанга и был остановлен во время прохождения «зеленого» коридора в рамках выборочного контроля. В сумке пассажира обнаружили чучело рептилии весом около 400 граммов. Россиянин купил сувенир в магазине во время поездки.

После экспертизы выяснилось, что указанный крокодил подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для провоза его чучела требуется декларация с документами от ответственных за это органов. Об этом турист не знал.

В отношении нарушителя возбуждены два административных дела, ему грозят штраф и конфискация чучела рептилии.

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