11:03, 29 апреля 2026

930 шкур хорька нашли в багаже иностранца в российском аэропорту

ФТС: В Шереметьево в багаже иностранца нашли 930 шкур хорька
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Иностранец попытался вывезти в Китай более 900 шкур хорька и попался в российском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники задержали мужчину в авиагавани Шереметьево. В ходе досмотра в его багаже нашли 930 шкур животных. Путешественник объяснил, что приобрел меха для перепродажи в КНР.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за контрабанды стратегически важных товаров. Задержанный может лишиться свободы сроком до пяти лет или заплатить штраф в миллион рублей.

Ранее пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту. Уточняется, что у мужчины были видимые проблемы со здоровьем.

    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ региона России в двух тысячах километрах от границы

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Мишустин утвердил решение о досрочном возвращении Минфина на валютный рынок

    Все новости
