930 шкур хорька нашли в багаже иностранца в российском аэропорту

ФТС: В Шереметьево в багаже иностранца нашли 930 шкур хорька

Иностранец попытался вывезти в Китай более 900 шкур хорька и попался в российском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники задержали мужчину в авиагавани Шереметьево. В ходе досмотра в его багаже нашли 930 шкур животных. Путешественник объяснил, что приобрел меха для перепродажи в КНР.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за контрабанды стратегически важных товаров. Задержанный может лишиться свободы сроком до пяти лет или заплатить штраф в миллион рублей.

Ранее пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту. Уточняется, что у мужчины были видимые проблемы со здоровьем.